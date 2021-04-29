屏東枋寮鄉石頭營周邊光電開發案，近日有民眾透過空拍畫面發現，山區黃土一片，且有怪手持續開挖跡象，擔心恐怕對環境造成重大影響，但業者解釋，正在進行水土保持工程，這是必要階段。

屏東縣議員蔣月惠質疑，開挖山林鬼剃頭照片令人觸目驚心，只見整個山頭幾乎被怪手橫掃蹂躪，出現一大片黃土，這不需要是水土保持專家，只要是正常人都知道，這樣對待自然的方式，是會遭到大自然反撲的。

但光電業者強調，這區正好是案場第一期水保工程既定區域，正在進行土方壓實，之後重新移植樹木及植被，工程盼趕在6月底完工，可以避免雨季及汛期帶來的災害。

屏東縣政府也針對此事進行現勘，水土保持科長葉至瑋表示，此區屬於合法申請的光電開發案，針對業者進行水土工程部分，現階段正以位置比對，判斷施工地是否屬於當初申請範圍，若經丈量比對確定合法，將要求廠商盡速完工，若超出範圍，就必須裁罰。

(中時 )