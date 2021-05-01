林思銘今天出具衛星影像表示，興達港海巡基地絕大部分已與光電業者永漢股份有限公司簽約設置太陽能板種光電，期限自2018年1月3日至2038年1月2日。（林思銘辦公室提供）

【全程影音】國民黨召開「遇到利益團體就龜縮 『國艦國造』喊假的」記者會

藍委林思銘與陳以信昨天質疑，國家船模實驗室因土地問題將無限期拖延，國家海洋研究院隨即表示，全案將重新規劃在原預定地下方興達港海巡基地建置。對此，林思銘今質疑，興達港巡基地絕大部分已與光電業者簽約設置太陽能板種光電，痛批國海院不惜說謊替高層遮醜，究竟是國家安全重要，抑或幫長官維護廠商利益重要？

林思銘、陳以信昨指控，蔡政府力推國艦國造，最關鍵的「國家船模實驗室」地點，由海委會所屬國家海洋研究院主導，和高市府主導的修造船廠及遊艇碼頭BOT案，爆搶地風波，原本高市府妥協，但海委會疑「受高層指示」竟主動退讓。

隨後，國家海洋研究院昨澄清，全案本來就有多項方案進行評估，土地需求已獲得解決，經過專業評估，規劃在興達港海巡基地建置，將依原訂期程完成。

對此，林思銘今天出具衛星影像表示，興達港海巡基地絕大部分已與光電業者永漢股份有限公司簽約設置太陽能板種光電，期限自2018年1月3日至2038年1月2日，使用土地總面積為6953.285平方公尺，而且並不如國海院所說，只需要3350平方公尺蓋「船模實驗室」，另外還有「實驗用場地」的用地需求。

被問到如果要中途解約，林思銘粗估，違約金額包括全部太陽能板建置成本，加上廠商後續損失，至少上億元，試問國海院哪來的經費去替海巡署賠付這些天價款項、取得用地？

林思銘痛批，國海院不惜說謊來替高層遮醜，這位高層到底是誰？所謂的「替代方案」根本尚未成形，究竟是國家安全重要？但是幫長官維護廠商利益重要？

(中時 )