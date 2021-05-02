根據衛生部今天公布的數據，巴西境內新增6萬6964人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至1472萬5975例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。

此外，巴西境內新增2656人染疫不治，累計病故增至40萬6437例，排名全球第2高，僅次於美國。（譯者：劉學源）1100502

(中央社)