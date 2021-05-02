巴西新增6萬6964例確診 2656人染疫不治 08:032021/05/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據衛生部今天公布的數據，巴西境內新增6萬6964人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至1472萬5975例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。 此外，巴西境內新增2656人染疫不治，累計病故增至40萬6437例，排名全球第2高，僅次於美國。（譯者：劉學源）1100502 蔡英文公布本土病例活動史 足跡遍及5縣市 新聞透視》管理做半套 疫情破口未縫合 (中央社) #巴西 #排名 #美國 #全球 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諾富特檢疫客一般客 混居半年 04:102021/05/02 焦點要聞 印度疫情崩壞 美祭旅遊禁令 04:102021/05/02 全球財經 白袍人生》北榮副院長陳威明 無私分享育才 提升骨腫瘤治癒率 04:102021/05/02 生活新聞 美接種破億 加州迪士尼重新開張 04:102021/05/02 國際大事 企業舵手－里奇森薪酬方案超肥 傲視標普成分股 04:102021/05/02 全球財經 美國4月新增就業人數 可望逾百萬 04:102021/05/02 專題周報 染疫飯店3員工足跡 去中壢最多 04:102021/05/02 焦點要聞 訂單滿手 4月出口衝300億美元 04:102021/05/02 專題周報 法國疫情趨緩 將逐步鬆綁防疫封鎖措施 05:532021/05/02 國際 搭阿里山森鐵 逛朝天宮 案1129踏遍熱門景點 04:102021/05/02 焦點要聞 王毅通話印度外長 願協助抗疫 04:102021/05/02 焦點新聞 國際熱門新聞 中國大陸軍艦通過台灣和與那國島之間 日本警戒 - 國際 - 中央社 英夏綠蒂公主6歲生日新照片曝光 長髮披肩變小淑女 - 政治圈 - 中央社 印度疫情失控 美學者：拜登外交重大失誤 - 國際 泰王荒淫 遲緩兒王子不但缺乏母愛 更恐釀王室危機 - 國際 被酸是嚴重威脅 北韓怒嗆拜登犯大錯曝危險後果 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。