大陸福建省原預定於5月10日零時起實施台胞入境福建檢疫便捷通道，但政策還未實施，福建今日卻先喊停，稱是台灣近日出現的新增本土確診病例數量，目前已不再具備按原訂時間開展有關試點工作的條件，將暫停實施「便捷通道」。

福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組4月29日公告，將於5月10日零時起實施台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作，主要措施有二：對台胞商務或參加重要交流者，實施「2天集中醫學觀察＋19天閉環管理」的便捷措施；對在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，透過「小三通」入境者，無需隔離。

不過，這項政策都還未上路，今日卻突然喊停。

福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組8日公告，指出4月30日至5月7日，台灣新增10多例本土確診病例，按照「便捷通道」試點工作方案動態管理要求，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，則暫停對台灣全域「便捷通道」措施。

公告又指，鑒於台灣近日出現的新增本土確診病例數量，目前已不再具備按原訂時間開展有關試點工作的條件，決定對實施台胞來閩檢疫「便捷通道」試點工作進行相應調整，待台灣疫情情況符合動態管理要求後適時實施。

(旺報 )