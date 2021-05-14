中央流行疫情指揮中心日前宣布提升疫情警戒提升至第二級，昨日公布國內新增13例本土新冠肺炎確診，因應疫情升溫，於環保署召集22縣市地方環保局召開防疫消毒工作視訊會議，指示全國防疫消毒大隊嚴陣以待並啟動全面環境消毒，加強公共衛生；並針對5月15日及16日即將舉行國中會考，提高防疫層級，進行全面消毒作業。

環保署指出，全國環保機關投入防疫消毒工作人力約3千人，自新冠肺炎疫情發生以來，至今持續於人潮聚集公共環境場域執行環境消毒工作不間斷，尤其連假期間、春節國人返鄉過年、開學前校園消毒及四技二專統測結束後消毒，都看得到環保清潔人員揹著機具出勤的身影。

環保署表示，近期因應新冠肺炎疫情有升溫現象，部份縣市出現感染源不明本土病例，防疫消毒大隊仍不鬆懈，於新北市、台北市、宜蘭縣、高雄市、彰化縣、基隆市等確診者足跡地點已加強周邊消毒；另台北市環保局也提高消毒頻率，由一周消毒一次增為一周消毒二次。而全國盤點列管人潮聚集場所計有8065處，各地環保機關將加強公共環境消毒。

環保署表示，全國221處國中會考考場也將於5月16日考試結束後，由消毒大隊人員進入考場校園進行消毒，環保署將適時提供防疫消毒物資支援，中央與地方合力防疫。

(中時 )