14日，香港政府高官透露，香港和新加坡之間原定26日重啟的旅遊泡泡，有可能還得再向後延遲。若屆時屬實，將是這兩個亞洲主要金融城市相互間旅行協議，被疫情影響下第二次推遲。

新加坡與香港，從新冠疫情開始後，都一直在實施嚴格境管以防堵新冠病毒入侵。雙方原定2020年11月開始的旅遊泡泡，因為當時香港新染疫者激增故暫時取消。

香港商務暨經發局局長邱騰華14日表示，從新加坡得來的消息，香港與新加坡之間原定的旅遊泡泡，有很大的可能將無法順利成行。不過，接下來的幾天還會再繼續觀察。

旅遊泡泡，簡單來說就是雙邊城市開放邊境，讓彼此可以相互，但有條件地團進團出旅行。不過，雙方旅客需有官方版篩檢報告，證明自己沒有感染新冠病毒。

而香港國泰航空與新加坡航空，也被點名擔任這個旅遊泡泡的首航任務。

根據星港雙方協議，只要是其中一方的社區，七日移動平均數中的每日有超過五位新確診的話，這個旅遊泡泡就將主動被取消。

13日，新加坡有24個本土新確診案例，這是自2020年9月中旬以來，每日新確診者數最多的一天。其中，有17位是跟新加坡樟宜機場群聚有關。

14日，香港食物暨衛生局局長陳肇始宣布，由於台灣疫情出現變化，14天內曾去過台灣，然後入境香港的人士已取消居家檢疫。新規定是，必須先在指定的旅館強制檢疫14天，然後也需在隔離期間接受3次檢測，並於入境香港第16天與第19天還要再接受檢測。

(時報資訊)