「明滿祥20號」漁船上月29日航經東沙群島時，突擱淺在北緯20度44分、東經116度54分處，因船體破洞又船艙進水無法施救，船長洪盛益趕緊通報東港漁業電台求救，並稱船上1台4越共5人準備棄船，請過往船隻注意避讓，而事發後4天，終在2日傳來漁船脫困好消息。

洪盛益指出，「明滿祥20號」漁船擱淺脫困已拖救到安全海域，目前正在巡視漁船損壞情形，很漁業署長官及各相關單位的協助。

據了解，搶救擱淺漁船期間，有大陸漁船多次嘗試協助，但因拖帶纜繩都斷掉而失敗，幸最後有成功脫困，人員平安。

(中時 )