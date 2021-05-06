琉球籍「漁順昇168號」漁船昨(5)日晚間10時傳出觸礁在鵝鑾鼻西南方海域8.3浬處，船上4人至今尚未尋獲，漁業署長張致盛表示，該船目前已經沉沒，目前搜救過程持續進行中。

昨日晚間10時06分高雄區漁會漁業通訊電台接獲琉球籍「漁順昇168號」船長的SSB通報，該船觸礁且船頭已經半沉，船員有台籍3名，印尼籍1名。

張致盛表示，「漁順昇168號」昨晚10時許透過高雄通訊電台和漁業署監控中心通報，該船在鵝鑾鼻西南方8.3海里處擱淺，當時馬上和國搜中心和海巡署聯繫，並派快艇過去，11時40分抵達事發地點，但該船已經不見了；國搜中心今(6)日凌晨1：10分派直升機搜尋，截至今天中午已有7架次做搜尋，目前都沒有任何收穫，有請附近4艘友船幫忙注意，很遺憾今天中午1點時還沒有消息，該船也已經沉沒。張致盛說，每次聽到船難都很憂心，也和家屬也感同身受，目前搜救過程持續進行。

(中時 )