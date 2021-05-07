近來台股大盤指數衝上萬七，每日成交量爆出5千多億元，更因特斯拉股價飆漲及方舟投資（ARK）執行長凱薩琳．伍德（Cathie Wood，又稱木頭姐）的「全球最猛女股神」傳奇，使台灣再掀一波ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）電動車概念投資熱。

國泰證期經理蔡明翰認為，今年特斯拉銷量可望成長近1倍，汽車零組件相關族群將因此受惠。（圖／蔡明翰提供）

台股及美股網路討論社群的老司機和菜雞都在熱議：「現在還可以投資電動車概念股嗎？」專家認為，台灣供應鏈的股價仍偏低，現在進場並不嫌晚。

國泰台灣5G+（00881）是唯一100％持有台股5G產業鏈公司的ETF，上市半年來，受益人數已逾32萬，被視為績效王。（圖／國泰投信提供）

台股重返萬七後，投資社群中的熱門話題之一就是「電動車概念股已經炒了一年，台股要上萬八了，還可以投資嗎？」就在散戶遲疑時，擁有32萬粉絲的台股ETF人氣王「國泰台灣5G+」（00881），4月20日宣布納入佳世達、信邦及南電等3檔電動車、自駕車技術及關鍵零組件概念股，轉身為「5G＋電動車」台股ETF。

特斯拉在台銷售量穩步成長，全台車主已破萬人。（圖／報系資料庫）

「電動車龍頭特斯拉（TESLA）今年銷售量預估成長近1倍，汽車零組件相關族群仍將受惠；而台灣供應鏈的股價位階偏低，基本面持續成長之下，有望走出自己的路。」國泰證期經理蔡明翰認為，就中長期而言，現在進場投資時機沒有「會不會太晚」的問題。

儘管疫情未歇，台股近來仍在半導體、5G與電動車等科技題材帶動下，一路上攻18,000高點。（圖／報系資料庫）

事實上，近年來打著電動車概念旗幟的ETF商品，如雨後春筍大量冒出。根據TAROBO大拇哥投顧網站的數據分析，持有在美國納斯達克上市的特斯拉股票的台灣境內、外基金，共有86檔，其中兩檔境內基金直接標明以投資「智能車相關」為主，另外還有1檔以追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）「元大電動車N」（020022）。

(中時新聞網)