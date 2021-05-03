中資滲透澳洲爭議持續延燒，除維多利亞州政府與中國一帶一路協議遭聯邦政府廢除引起輿論關注外，當地媒體報導，維州政府還與中國達成其他密約。

墨爾本「世紀報」（The Age）及「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）網站昨天報導，「世紀報」記者稍早依據維多利亞州「資訊自由法」，要求維州政府公開2017年與中國政府簽訂的一項協議內容，但遭以協議涉及「保密」（confidentiality）內容為由拒絕。

「世紀報」及「雪梨晨驅報」報導指出，協議內容關於中國國有企業參與維州公共基建工程計畫，?及金額高達澳幣500億元（約新台幣1兆800億元）。

報導指出，一般媒體依據「資訊自由法」要求公開資料後，政府通常會在30至45天內回應；不過，這次要求維州政府公開2017年與中國政府簽訂的協議內容，拖到5個月後才回覆。

報導提到，聯邦政府目前正審查有關協議的內容，以便判斷是否有任何不符合澳洲外交政策的內容。

報導引述澳洲國防情報組織前中國事務主管蒙克（Paul Monk）指出，有關協議可能涉及協助中資競投維州公共工程的內容；他還指維州政府的隱瞞態度，啟人疑竇。

由於與中國政府先後達成多項協議，維多利亞州近年成為爭議焦點。其中，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）於2019年10月與中國國家發展和改革委員會副主任寧吉(吉吉)簽署「共同推進『一帶一路』建設框架協議」最引人注意，不過，有關協議被指不符合澳洲外交政策，聯邦政府已於4月21日撤銷。

(中央社)