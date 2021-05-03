韓國對警消人員實施2019冠狀病毒疾病疫苗接種僅6天，已有2人在接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的AZ疫苗後出現嚴重症狀送醫。

韓聯社報導，其中一名55歲警監在4月28日接種疫苗後無異常反應，但兩天後出現發冷症狀，5月1日右手突然麻痺，現已在重症患者病房接受治療。

5月2日有一名50多歲女性警官疑似發生腦出血，昏厥後緊急送醫。這名女性警官4月29日接種疫苗當天出現輕微頭痛症狀，之後慢慢出現麻痺症狀。

韓國4月26日起針對警察及消防人員等社會必要人力進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種，才實施6天就有2人出現嚴重症狀送醫。

警方今天說明，醫療人員判斷麻痺症狀並非接種疫苗的副作用，但接連發生接種後送醫案例，仍讓警界人心惶惶。

「雖然大體上沒有很嚴重的問題，但AZ疫苗比起其他疫苗發生異常反應的機率好像真的比較高。」有員警表示，的確因此暫時不打算接種疫苗。

不過，有人認為，在考慮是否接種時有感受到公務員身分的壓力。「作為要執行公務、成為大眾榜樣的警察，現在有種即使不安也得接種的氛圍。」

韓國至今累計339萬6864人接種第一劑疫苗，接種人口率6.6%，多數施打AZ疫苗。除異常反應問題外，近期可能面臨疫苗不足狀況。

據預防接種推進團統計，截至2日，已到貨的200多萬劑AZ疫苗已有91.2%用於首劑接種，只剩下不到20萬劑疫苗，可能在2天內用罄。若無法在14日實施第2劑接種前備齊疫苗，接種工作可能延宕。（編輯：馮昭）1100503

(中央社)