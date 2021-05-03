宜蘭縣曾姓婦女今年1月受雇照顧5歲的蘇姓女童，但曾婦與丈夫許姓男子卻多次對女童體罰、凌虐，今年3月女童因口吐白沫且頭部外傷併腦出血等傷勢送醫，雖然醫院救回女童一命，但她雙眼失明、半身癱瘓，張婦、許男因妨害幼童自然發育發展等罪嫌被宜蘭地檢署起訴。

曾姓婦女是無照保母，但她在1月照顧許姓婦人的女兒蘇姓女童，起訴書指出，從2月1日起曾婦全時段照顧，但曾婦與丈夫許姓男子卻以拉扯頭髮、以腳猛踢、抓住雙腳倒立後搖晃轉圈、毆打臉頰、徒手重擊頭部等處虐待女童。

起訴書指出，曾婦、許男還讓女童處於長時間挨餓狀態，或喝令她快速蹲下、上跳等方式凌虐體罰，對幼兒身體的自然發育有所妨害，3月5日深夜11時許，曾婦、許男又對女童施以暴行，造成女童不支倒地、口吐白沫。

蘇姓女童受有頭部外傷併腦出血、意識改變、頭部、軀幹及四肢挫傷及水腦症等重傷，經送醫救治，雖然救回女童一命，但女童雙眼失明、無法自行進食、言語，呈現半身癱瘓，必須由專人全職照顧。檢方認為，曾婦、許男觸犯妨害幼童自然發育致重傷等罪嫌，將夫妻倆起訴。

(中時 )