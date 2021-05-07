全國農會改選，彰化縣田中鎮農會因3方人馬角逐競爭激烈，蕭姓候選人為求當選農事小組會員代表，以1票5000元向3名有投票權的農會會員行賄，彰化地檢署將4人依違反《農會法》起訴；而員林市許姓里長送整盒口罩向員林農會會員行賄，則獲緩起訴處分。

彰化縣各級農會第19屆農事小組會員代表改選，46歲蕭男為求順利當選龍潭農事小組會員代表，今年2月間農曆春節前夕，以每票5000元代價，透過中間人向3名有投票權之會員行賄，要求支持，全案遭人向雲林縣調查站檢舉而曝光，因情資明確，彰檢方組成專案小組指揮警調偵辦。

起訴書指出，蕭男為求順利當選，今年2月間，委由某女陸續前往3名有投票權人家中交付5000元現金，要求投票給蕭男。其中1女性會員一度婉拒，直到蕭男親自登門拜訪才同意收下賄款且允諾支持；今年3月下旬檢警調傳訊涉案人到案說明時，3名收賄者在偵查中都當場將5000元現金賄款自動繳交扣案，4人皆依涉犯農會法之行賄、受賄罪遭起訴，犯罪所得遭沒收。

另外，員林市農會71歲許姓會員代表候選人，平日擔任三義里長，與馮姓友人，以每盒市價約400元「LEZI」廠牌口罩向5人行賄選，口罩外盒還貼有里長許男名片，2人均向檢警坦認犯行，考量均無前科，全案偵結後依違反農會法，予以1年期間緩起訴，但應各向公庫支付2萬元。收受口罩的5名收賄者則獲不起訴處分。

蕭男、許男都已分別當選田中農會與員林農會會員代表；根據縣府農業處說明，基層農會改選，若農事小組長、會員代表涉嫌賄選而當選，經司法判決有罪確定後將可依法解職；除非司法追查出賄款來自農會理監事，否則判決結果並不影響已當選理、監事行使職務。

(中時 )