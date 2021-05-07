南投廖男及台中外埔陳男未領有適航證書及檢定證，卻分別擅自涉駕駛直升機飛行；另名台中維修人員陳男則協助組裝完成直升機後，做離地動態平衡測試。3名男子因違反民用航空法遭南投地檢署起訴。

南投廖男於2013年2月14日前，以不詳方式購入未領有適航證書廠牌ROBINSON、型號R22白色直升機後，在名間住處內，擅自駕駛該直升機飛行；另於2019年11月間，以零組件名義，自美進口未領有適航證書ROBINSON R22 BETA二代直升機（機型N987SH），委請台中西區陳男在廖住處組裝。

台中外埔陳男2014年前某日，以不詳方式購入廠牌ROBISON、型號R22 BETA第二代直升機後，並在同年3月9日至2021年6月16 日，自外埔區起飛飛行；期間陳男將該直升機飛往廖男南投住處，委請維修人員陳男進行維修，陳姓維修員並涉駕駛直升機做離地動態平衡。

南投地檢署於2020年在陳姓維修人員位在台中大甲住處扣得 R22直升機維修手冊；於廖男南投住處扣得R22直升機1架、50加侖油桶2桶、Aerospatiale（機型SA341G）直升機1架、R22 白色機身外殼等零件證物一批。2020年10月29日於陳男位於外埔鐵皮屋內，扣得R22 BETA第二代直升機1架等。

陳姓維修人員及廖男警詢時表示，該直升機是要贈與學校作為教學之用，複訊時卻翻供說要跟國外做拖飛機的拖車測試之用。

檢方調查指出，廖男等人因使用未領適航證書航空器飛航罪嫌，以及未領檢定證及體格檢查證飛航等罪嫌，故將3人依違反民用航空法起訴。

(中時 )