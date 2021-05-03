台北市財政局2017年全面清查公務宿舍時，發現萬華區某警用宿舍遭1名高姓警員的弟弟佔住11年。台北地院一審以簡易判決處刑，依竊佔罪判高弟5月徒刑，追徵109萬餘元犯罪所得，後經地政事務所重新丈量，且高弟已申請分期清償27萬餘元，北院二審改判4月徒刑，追徵16萬餘元，緩刑3年，全案確定。

判決指出，高弟明知警眷屬宿舍是台北市市有財產，2006年7月21日見該房屋已閒置無人居住，也未上鎖，竟未經北市府同意，將家具、私人物品搬進去，與母親、兒子一同入住該處，直到台北市政府財產局2017年11月22日前往會勘發現，高弟才於3天後搬離，總共佔住11年又138天。

高弟不否認犯罪，北院一審以簡易判決處刑，依竊佔罪判刑5月，得易科罰金15萬元，並根據北市府計算，認定高弟獲取不當得利補償金共109萬2043元，宣告沒收。

高弟上訴，北院二審委託台北市建成地政事務所重新丈量後，認為一審認定的佔有面積有誤，高弟不法獲利44萬0207元，考量高弟現從事管理員，月薪2萬5000元，須扶養兒子及精神病患家屬，並就民事部分判賠27萬9229元，已向台北市警局申請分期清償，因此改判刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑3年，沒收犯罪所得16萬0978元。

據了解，高姓兄弟因感情不睦，久未聯繫，10多年前高員任職北市警察局後勤科財產股，某次到萬華區巡查警用宿舍，曾與弟弟見面，高弟因而得知有警舍閒置，還設法申請復水復電。市府查獲高弟時，原以為高員圖利弟弟，檢方偵查後認為高員罪嫌不足，最後僅起訴高弟。

(中時 )