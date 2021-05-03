中鋼(2002)第二季鋼價續漲，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動第三季鋼價續漲；鋼價上漲，除了上游的中鋼今年獲利看俏，位居下游的燁輝(2023)等亦步亦趨調漲，全年營運也將比去年明顯成長。

隨著中鋼5月內銷盤價續漲，位居產業下游的鍍面大廠燁輝跟進漲價，全面調漲5月份鍍鋅和烤漆鋼板產品內銷價格，每公噸漲3,000元，7月份外銷價每公噸也漲70美元。

此外，中國大陸除了限制高爐產能，有助全球鋼市體質恢復健康外，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)等對此均持正向態度，主要看好這將有助後市鋼價續強。

中國大陸此次取消退稅鋼品目前看來以熱軋、合金鋼及不鏽鋼等為主。中鋼表示，雖不是全面性限縮出口，且短期因國際鋼鐵行情持續走高，中國廠外銷可能不會馬上轉回國內，不過中國願意執行這項政策，對國際鋼市已具有正面意義。

燁輝表示，熱軋是公司主要原材料，鍍鋅、烤漆為其下游產品，隨著大陸熱軋鋼品退稅比率下降，鍍鋅、烤漆等不受影響情況下，因部分熱軋供應商轉回內銷市場，可能使中國國內熱軋價格承壓，進而降低其原料採購成本，因此對公司屬於利多。

中鋼上半年鋼價持續上揚，產品報價與中鋼牌價連動性高的鋼廠，如下游單軋廠燁輝、盛餘(2029)等，同樣受惠需求轉強及鋼價走揚、營收、獲利將同步攀升。

法人表示，鍍鋅、烤漆鋼捲廠燁輝、盛餘，受惠內、外銷需求同步回升，價、量齊揚，兩廠上半年營收、獲利均可望較去年同期及上季有明顯的成長。

展望下半年，中鋼指出，整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面有煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價。另一方面，歐、美、亞洲鋼價屢創新高，台灣鋼價仍大幅落後國際行情，因此看好台灣下半年鋼價易漲難跌，仍具強勁補漲動能。

(時報資訊)