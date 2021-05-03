港股五月開門黑，多數行業類股下挫。截至3日收盤，恒指跌1.28％報28,357點，國指跌1.04％報10,713點，恒生科技指數跌1.03％報8,227點。

盤面上，醫美、藥品、港口航運類股逆勢上揚，在弱勢市場中表現尤為亮眼，復星醫藥大幅收漲逾19.5％創歷史新高，市值超1,500億港元。

影視娛樂股領跌，家電股、電信股、乳製品股、汽車股、航空股、金融股、半導體等熱門全天表現低迷。大型科技股普跌，美團、快手跌1.6％，阿里巴巴等均為下跌，惟騰訊微幅收漲。

恒指午盤收跌1.48％ 影視股重挫
疫情升溫 台股收盤重挫344點 面板3虎跌停 股王換人

(工商 )

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