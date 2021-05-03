曾把大陸代表性餐飲企業「海底撈」甩開好幾條街的知名火鍋店成都「譚魚頭」，在這波大陸「五一」假期期間，最值錢的商標也遭拍賣，名下49個商標在淘寶網阿里拍賣平台上拍賣，經過188次競價、169次延時，最終以1510萬元（人民幣，下同）成交。這恐意味著創始人難以東山再起。

回顧當海底撈還是一個小弟時，譚魚頭規模便已員工上萬、資產近百億元、門店遍佈大江南北，如今倒塌也讓不少人唏噓不已。

根據天眼查的資訊，成都譚魚頭投資公司成立於1997年5月27日，註冊資本5451萬元，法定代表人譚長安為大股東、持股比例約95％。

據《中國基金報》報導，談起「譚魚頭」經營崩塌的原因，創始人直言就是因為想上市，回顧2009年、2011年譚魚頭兩度擬借殼上市，甚至不惜簽下對賭協議IPO，結果卻均以失敗告終，譚魚頭也隨之深陷債務危機。

隨後因資不抵債，喪失經營能力，2016年債權人聲請破產，最終被法院裁定破產清算。2020年8月中旬，成都最後一家譚魚頭火鍋店關閉。對於商標被拍賣一事，稍早譚長安對外表示知情，強調「我們會把商標拿回來，繼續做譚魚頭高端品牌。」

(旺報 )