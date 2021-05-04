看準台灣數位科技人才研發軟實力，全台最大即時外送平台 foodpanda，今( 4 )正式宣佈，將於 2021 下半年度打造亞太數據科技支援中心，瞄準大數據資料庫開發應用、優化外送效率與提升 APP 使用滿意度等功能強化與研發，提供消費者更好的外送使用體驗，預期台灣將成為亞太區外送產業在數據分析與科技研發的重要基地。這是 foodpanda 在一月份宣佈增資 6.1 億台幣後的重大投資項目之一。

foodpanda亞太數據科技支援中心預計於 2021 年第三季正式啟用。此外，隨著投注資金快速到位，近期已展開人才招募計畫，首波開出的職缺包含數位科技研發主管、前端、後端工程師等多項指標性重點職缺。

foodpanda 台灣董事總經理方俊強表示， foodpanda 希望結合台灣科技實力，優化自身研發能力，持續深化亞太地區外送市場的領先優勢。本次 foodpanda 在台設立亞太數據科技支援中心，期望能透過商業大數據分析，讓外送服務更貼近大眾，並大幅提昇企業運能及強化產品技術服務，打造實力與科技力併重的數位生態系。

方俊強說，本次技術中心的設立，為年初資金挹注所運用的項目之一，將在台進行中心推動與人才招募。日前已正式展開招募計畫，首波招募包含前端工程師、後端工程師、 APP 及網頁工程師等職缺，組建完整技術團隊。預計第三季亞太科技中心正式啟用後將持續投資擴大規模，在台灣挖掘並培育更多數位經濟科技人才。

(工商 )