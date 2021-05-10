大陸國家網信辦10日公告，有84款App存有非法、超範圍、過度獲取個人數據的現象，要求App營運者在15個工作日內完成整改，逾期將依法處置，包括騰訊手機管家、獵豹清理大師、360手機衛士等App以及多款網路借貸App在列。

據網信辦公告，被點名的App主要分為安全管理類以及網路借貸類兩大類，安全管理類共有36款App被點名。網路借貸類有48款，包括360借條、平安好貸、平安消費金融等。

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