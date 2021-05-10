陸網信辦點名84款App整改 騰訊管家、360衛士在列 14:102021/05/10 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家網信辦10日公告，有84款App存有非法、超範圍、過度獲取個人數據的現象，要求App營運者在15個工作日內完成整改，逾期將依法處置，包括騰訊手機管家、獵豹清理大師、360手機衛士等App以及多款網路借貸App在列。 據網信辦公告，被點名的App主要分為安全管理類以及網路借貸類兩大類，安全管理類共有36款App被點名。網路借貸類有48款，包括360借條、平安好貸、平安消費金融等。 劉長樂女婿涉非法吸金 鳳凰金融賀鑫遭調查 積欠5萬元工程款引爆口角 王嫌坦承一時氣憤持槍射擊友人 (工商 ) #App #網信辦 #網路借貸 #騰訊 #衛士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北車成詐欺集團「人力銀行」 大批菲籍移工被吸收當車手 11:172021/05/10 社會 大陸限娛令 明星們坐不住了 04:102021/05/10 焦點新聞 五人制聯賽》旅人抱走亞軍 芳億大勝收官 22:592021/05/09 體育 中華電迎戰 5G預付卡登場 04:102021/05/10 產業．科技 電支消費個資 財政部一手掌握 挨轟侵犯隱私 04:102021/05/10 焦點要聞 陸綜粉絲為投票買牛奶倒水溝 陸網信辦：引導理性追星 14:042021/05/09 兩岸 大陸網信辦 整治網娛8亂象 04:102021/05/10 話題觀察 長髮OL貼窗啪啪片瘋傳 老司機搜出本尊驚：陸網紅自拍散佈 17:252021/05/09 社會 補破網 匡列確診接觸者拉長為3天 04:102021/05/10 焦點要聞 陸國家網信辦 整治網娛、熱點排行8亂象 13:532021/05/09 兩岸 陳以信分享母親合照 意外曝光長髮造型 網驚呼：以為是姐妹 13:342021/05/09 政治 財經熱門新聞 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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