母親節倒數，yes123求職網4日公布最新「職場媽媽疲憊指數與母親節願望調查」指出，目前有工作且育有子女的職場媽媽，自評目前「生活疲憊指數」平均落在77.3分，略高於去年的76.5分；其中，甚至有一成五自認疲勞指數已達到「100分(滿分)」的狀態。

若以行業別交叉分析，yes123表示，職場媽媽「生活疲憊指數」的前五名，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(83.1分)、「醫護與生技」(81.8分)、「大眾傳播與公關廣告」(80.7分)，以及「金融保險與會計統計」(79.3分)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(78.2分)。

至於成為職場媽媽的主因，yes123調查顯示，在可複選狀況下，高達八成一(81.3%)的人坦言是「想分擔家計」，其他還有「為了經濟自主」(77%)、「不想與社會脫節」(59.1%)，以及「享受工作成就感」(32.1%)。

調查並指出，「職場媽媽」每天工作時間（包含處理公事與家事）平均落在10.6小時；其中，甚至有超過兩成(20.7%)認為，日工時在「12小時(含)以上」，過勞風險恐怕很高。

對職場媽媽來說，想保持工作與生活的平衡不容易，yes123調查指出，對於目前的工作，有高達九成的職場媽媽覺得「不能」兼顧家庭與事業。在職場上，職場媽媽替自己目前的「工作表現」平均打了77.5分；對於「母親的角色表現」上，平均僅給自己53.2分，其中自評「零分」的也佔15.2%。

由於家庭與事業難以兼顧，yes123調查顯示，有八成的職場媽媽曾經有過改當全職媽媽的念頭，若把「全職媽媽」當成一份工作，受訪的職場媽媽認為，平均月薪要落在4.8萬元才夠。

上述調查由yes123求職網於2021年4月15日到4月29日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、且育有子女的女性會員，有效問卷共1,182份。

(工商 )