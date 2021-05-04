台北市大安義警大隊臥龍中隊3日在中山區知名餐廳「鉅星匯」舉辦餐敘，席開70餘桌，現場冠蓋雲集，還有包括雙北警察局長等官警與會，餐廳竟遭人潑蟑恐嚇，震驚社會。據了解，動手潑蟑的2嫌，是共乘機車前往犯案、逃逸，從中山區逃往大同區堤外便道，朝士林進入重陽橋，再繞到三蘆一帶，最後回到北投，是有計劃的躲避警方追捕。

警方目前掌握犯案共5嫌，2人動手朝櫃檯潑蟑，另2人在旁拍照把風，最後1嫌則是開車在外接應，警方以車追人掌握身分與逃逸路線，正動員大批警力搜捕中。

警方查處，2嫌一路在新北市三重、蘆洲區晃到淡水，再經關渡回北投區，短短1個小時內就繞行雙北7個行政區，最後再到北投會合，由主嫌駕休旅車接應離去。從刻意繞路看來，眾人是預謀犯案，策劃逃逸。

而5人在北投會合後，一度被警方路檢盤查，但當時辦案警方尚未掌握他們車號，還未通報全市攔截圍捕，事後員警得知曾攔查到他們，直呼扼腕。

(中時 )