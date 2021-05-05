行政院會日前通過《住宅法》23條修正草案，民眾黨立法院黨團認為，該草案謹鼓勵房東加入包租代管，忽視《住宅法》在「健全租屋市場、實現居住正義」上扮演的重要角色，主張《住宅法》修法條文及《租賃住宅市場發展及管理條例》一併修法，包括社會住宅弱勢名額比例提高到5成、房東提供弱勢房客申請租金補貼提高免稅額、調解機制處理房屋租賃關係等，藉此改善租屋市場，回應人民居住需求。

行政院自2016年《住宅法》修法後再度提出修法版本，卻僅修改當中第23條，鼓勵房東加入包租代管，民眾黨團認為整個租屋市場法規與政策有整體討論及修法必要，因而提出《住宅法》及《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案。

民眾黨立委張其祿表示，民眾黨團主張修正《住宅法》第4條，將社宅弱勢名額比例從現行30％提高至50％，並將弱勢群體擴大至新住民。《住宅法》第15條修正案明定，鼓勵房東提供符合弱勢定義的房客申請各項租金補貼，提高相關房屋稅免稅額。另外，減免社宅55年營運期間內的地價稅和房屋稅，地方政府可視財政狀況，彈性訂租金水準。

民眾黨團也提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，明定房屋租賃契約回歸到租賃專法處理，明確房屋租賃契約主管機關權責，避免坊間房屋租賃契約內容欠缺管理。同時，現行調處機制不彰，將改以調解機制來處理房屋租賃關係，完備非訟機制。違反房屋租賃契約之應記載及不得記載事項，主管機關可以進行裁罰，保障房東及租屋族雙方權益。

民眾黨立委蔡壁如說，台灣房市近年處於過熱狀態，房價飆升，許多人買不起房子便轉為租房，政府應制訂租金基本標準，並在「可負擔基準租金」與名目租金中給予補貼，減輕租屋族的經濟負擔。

而社會住宅租金的訂定同樣基於「可負擔租金」原則，《住宅法》第11條已明定內政部要在2018年底公布「租金可負擔基準」，至今卻未見內政部公布任何數據，只端出「不得低於市價7折」，政部應盡速公布可負擔租金，制定合理社宅租金標準。

(中時 )