五月報稅期已至，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻5日指出，今年報稅有兩大改變，包括調高不得課稅的基本生活費及增加報稅便利性，新增手機報稅方式，其餘相關免稅額、扣除額及課稅級距金額則仍維持與108年度相同。

面對今年的報稅，初出社會的新鮮人在第一次報稅時往往會遇到，例如，自己的所得是否需繳稅、要繳多少稅和如何繳稅等問題，勤業眾信彙整出新鮮人報稅全攻略，把握以下幾點原則，新手報稅一樣可以輕鬆上手。

今年基本生活費再提高，相較去年增加7,000元，但基本生活費調高對單獨申報的社會新鮮人影響不大，王瑞鴻指出，並不是所有所得都會課稅，納稅義務人的所得必須先減除免稅額及扣除額後之餘額再去計算適用的稅率級距。若以單身的納稅義務人為例，只有單純薪資所得者，薪資所得若未達408,000元則無需繳稅；若超過408,000元者，應視所得淨額落在哪一個課稅級距來計算適用之稅率。

此外，財政部為結合納稅義務人的手機使用習慣，首次推出手機報稅，納稅義務人可利用手機登入財政部電子申報繳稅服務網站，依照步驟指示即可完成報稅。而這項手機報稅的驗證身分方式，除了過往常見的戶口名簿戶號及查詢碼之外，也增加了行動電話認證的選項。若是所得單純、撫養親屬與扣除額等與往年差異不大者，建議可多加利用。

今年每人薪資所得可扣除薪資所得特別扣除額仍維持上限200,000元，除了薪資所得可以扣除薪資特別扣除額外，王瑞鴻指出，利息所得也可以扣除儲蓄投資特別扣除額，每一申報戶可扣除儲蓄投資特別扣除額，上限為270,000元。

另外，近期股市交易更顯熱絡，投資幾乎成了全民運動，若納稅義務人拿到股利所得時，應留意股利所得課稅方式有兩種，首先是採28％分開計稅，第二種是併入綜合所得總額課稅，但可按8.5％計算，可抵減稅額。

換句話說，適用級距為5％的社會新鮮人若有獲配股利者，股利收入雖必須按5％計算所得稅，但也同時享有8.5％的抵減稅額。故此股利收入不僅不會影響到實際上得繳稅金額，更可創造出3.5％的抵減稅額，有機會抵稅或退稅，小資存股族可以把握這個稅法小確信。

(工商 )