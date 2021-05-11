我國11日出現7例本土病例，僅1例與華航諾富特案有關，其他感染源尚未釐清。在疫情升溫下，外界也關心報稅情況，財政部賦稅署11日中午指出，目前仍傾向維持現有報稅機制，包括申報期間維持一個月、戶外等候區與線上取號分散人潮等，惟後續待疫情中心調度。

官員建議，民眾報稅可多加利用網路報稅，包括電腦、平板與手機報稅，可使用行動身分驗證，以健保卡號、本人行動電話、行動網路掃描登入，依下載所得、扣除額資料進行報稅。

手機報稅適用對象為直接依網路下載資料申報免編修的納稅義務人，但如果要修改受扶養親屬、所得、扣除額、抵減稅額及扣抵稅額等，必須改用電腦裝置辦理申報，如果已經先用電腦或平板裝置完成綜合所得稅結算申報者，也不能再用手機報稅。

若符合稅額試算，可電話語音或上網確認，如須至國稅局現場申報者，可先至該局網站首頁之「線上取號及等候人數資訊」線上取號，視報稅據點叫號進度評估到場時間，減少現場等候時間，降低群聚傳染風險。

(工商 )