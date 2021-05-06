據統計，今年1至3月移工「洗工」（跨業轉換）人數大增、人數達逾1000人，勞動部部長許銘春昨天在立法院備詢時指出，擬修正移工轉換準則，引發移工團體不滿，今天赴勞動部抗議，直指家庭類移工會想轉換至產業移工主要是如工時、工資、加班費等「勞動條件」問題。

就業服務法指出，外國人從事藍領工作，除有不可歸責於受聘僱外國人之事由外，否則不得轉換僱主。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，受到該法限制，勞動部不思考如何善勞動條件、僅想用限制轉換，恐怕會造成反效果。

「因為不適用勞基法，連五一勞動節也沒有放假」，來自印尼的家庭看護工Fajar表示，許多看護工想轉換至廠工是因為家庭看護工薪資、環境不佳所致，一旦限制跨業轉換，無非強迫家庭看護工繼續被剝削，「難道台灣長照制度核心是剝削嗎？」

目前在機構工作的菲律賓移工Amilyn說，因為適用勞基法有工時限制、基本工資、勞健保等，但許多在家庭工作的看護工卻沒有工時限制，每天只睡3小時能有好的照顧品質嗎？

桃園家庭看護工工會理事Jasmin認為，台灣政府把看護工排除適用勞基法，讓每個看護工身受其害，如果看護工的勞動條條可以提升，自然就不會想轉換至其他類別，她比喻，看護就像被當做物品一樣販售、像奴隷一樣不能自由轉換雇主，照顧阿公、阿嬤卻未被正視勞動價值。

(中時 )