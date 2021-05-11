中央流行疫情指揮中心今天公布7例本土個案，創下近期新高，指揮中心也加強管控，勞動部表示，明天或後天就是開齋節，提醒移工應注意防疫措施括入出場所配戴口罩、保持社交距離、勤洗手等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，近期也把各案足跡翻譯成英、越、泰、印4國語言，提醒經過這些地方的移工朋友注意自身健康情況。

薛鑑忠說，據統計，目前在台印尼籍移工約26萬人，大多信奉伊斯蘭教，每年的齋戒月期間也會遵守嚴格的戒律進行守齋，也就是日出直至日落的時段不會進食，日落後才會正常飲食，其餘均如平常生活，並不至於影響工作，結束齋戒月後，第一天即為「開齋節」，穆斯林會到清真寺禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉給予的恩賜，並享用開齋餐、彼此祝福。

薛鑑忠提醒，往年各地方政府及清真寺會為信奉伊斯蘭教的穆斯林們辦理開齋節活動，吸引許多的穆斯林移工及民眾參與，為維護大家的健康，參與活動應配合防疫規定，如出入公共場所應配戴口罩、保持社交距離、勤洗手，也請各清真寺於今年開齋節舉行聚禮、禮拜或開齋餐時，配合防疫規範，落實實名制、測量體溫及提供酒精消毒用品等。

薛鑑忠提及，近期也會把各案足跡翻譯成各國語言，提醒移工朋友注意。

(中時 )