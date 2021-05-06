行政院提出少子化解決方案，增加產檢假、產檢補助。國民黨前主席朱立倫今天受訪指出，「這些只是杯水車薪」，應從根本解決少子化問題。
朱立倫說，現在台灣社會有少子化與高齡化兩大議題，其中少子化是更嚴重的挑戰，如何讓年輕人願意生、敢生、生得起，都是很大的挑戰，行政院的方案只是做很小步的調整。
他說，年輕人今天不敢生、少子化問題的原因，第一個是壓力，尤其是經濟壓力過大，如果長期低薪、經濟蕭條，年輕人沒有好的收入，如何願意生？第二個是幫忙，過去他擔任新北市長時曾推動全台灣第一家公共托育中心，迄今成為風潮，應該全面推動托育與公幼成為政府一定要負擔的一部分，這也就是國家一起養或幫忙養的重要政策。
朱立倫說，讓年輕人生得起養得起，能多一些人幫忙照顧，會比現在只是產檢多幾次更重要，五、六年前他當新北市長任內，新北市產檢就增加很多次，但這些只是杯水車薪，應從根本解決。
(中時 )
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