桃園療養院長年積極推動社區精神醫療，期望病患於社區生活也能得到良好的照護，桃療有提供居家護理師每天至個案家中，提供社區精神病患個別化照護服務，尤其從事精神科的護理師，在病房及社區訪視業務截然不同，當深入社區案家時才能看到病患的居住環境、成長經歷與家人互動相處模式。

桃療表示，深入個案的家中訪視，才更能提供個別化的照護，與病人建立更深層的治療性人際關係和同理心，了解病人的實際需求，他們學會以病人的生活角度提供貼切的照護計畫，護理服務深入社區，以提升社區病人生活品質及復元能力。

護理師陳薏如畢業於輔仁大學護理系碩士班，於精神科療養院服務22年，擁有豐富的精神專科照護經驗，訪視對象以觀音、新屋地區為主，每次訪視都將自己專業經驗帶給偏鄉的個案。護理師邱昭容於2006年到桃療服務，去年調入社區精神團隊，提供全人的照護模式，常利用下班時間訪視病患，提升家屬的照護能力。

護理師朱佩嵐在桃園療養院服務7年，主動申請調入社區精神科服務，個性獨立及對桃園區地形熟稔，是朱佩嵐的優勢，熱心的服務贏得病患的肯定。護理師李宜倫剛加入社區團隊，認真學習居家治療專業知識，為未來的明日之星。

護理師黃瑞珠已退休多年，因為擁有對社區精神醫療服務的熱情，因此桃療回聘黃護理師執行居家訪視服務，提升社區訪視之量能。而護理師陳琪雅是桃療目前服務年資最久的護理師，負責「醫療機構精神病人社區照護品質提升計畫」，服務族群不分性別、年齡，給予關懷及協助處理困難。

(中時 )