以監管鷹派聞名的美國證券交易委員會（SEC）新主席詹斯勒（Gary Gensler）透露，最近散戶熱炒GameStop等個股與對沖基金Archegos爆倉造成市場動盪，SEC將研議修法加以規範。

詹斯勒周四赴眾院金融服務委員會進行聽證會，他在提交給委員會的書面證詞中指出，「有些交易軟體透過交易遊戲化的方式來鼓勵投資人經常買賣，但卻為投資人帶來較差的結果。」

部分民主黨議員就點名，這種交易遊戲化的作法就是帶動美股散戶交易熱潮，刺激GameStop等個股狂飆的主要原因。

詹斯勒同時表示，對沖基金老手Bill Hwang操盤的Archegos今年3月份由於超高槓桿最後爆倉，導致全球知名銀行總計虧損逾100億美元，SEC也將一併研議修法規範。

詹斯勒指出，「現行法規許多都是在最近的新科技與溝通實務漸成主流前所訂定的，我認為我們有必要檢視一番，可能會發現必需重新修法。」

在歐巴馬政府時期出任商品期貨交易委員會（CFTC）主席的詹斯勒進一步表示，SEC將著手研議，檢討部分大型證券交易商在處理零售訂單時是否擁有過大的權限。

大型券商通常透過對羅賓漢與TD Ameritrade等零售券商支付所謂的訂單流佣金，取得與這些券商散戶訂單交易的權利。

業界訂單流佣金的制度過去備受批評，主要的爭議點在於涉及利益衝突，零售券商主要思考的是公司營收的極大化，而非幫客戶取得最佳成交價。大型券商對此一問題則澄清說，市場高度競爭，付給零售券商的佣金比率也非他門所制定。

Citadel證券宣稱該公司是美股第一大批發券商，美股上市股票的散戶成交量有4成7由該家券商經手。Virtu金融公司表示，其散戶訂單經手量市占比重介於2成5到3成之間。

詹斯勒指出，「市場集中化會造成脆弱、阻礙良性競爭與限制創新，我已要求同事對相關問題進行研究，提出可能的規範方案。」

(工商 )