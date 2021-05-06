壹傳媒集團創辦人黎智英、營運總裁周達權及行政總監黃偉強涉嫌隱瞞科技園公司，容許力高顧問公司使用蘋果大樓，違反租契，因而被控欺詐罪，案件今首次於區域法院提訊。檢方提出由國安法指定法官處理本案，惟陳廣池法官指本案罪行並不涉及國安法罪行，最終案件延至12月21日再訊，屆時視檢辯雙方決定是否有法律爭議再作處理。

另，本案暫定於2022年2月21日進行申請覆核，並將審期定於2022年3月14日至4月20日，為期25日。

星島網報導，高級檢控官張卓勤今提出將本案交由國安法指定法官，指辯方曾就警方早前在將軍澳壹傳媒大樓搜證和檢取證物，在高等法院提出爭議。因而預計辯方在審訊時會就證物的呈堂性提出爭議，故認為屆時若由非國安法指定法官處理將會使其十分為難，或甚至會違反國安法規定。

惟法官質疑，檢方是以欺詐罪作出檢控，與國安法無關。另指出檢方既然認為該爭議十分重要，但於5月5日提交法庭的申請信函卻只有一頁多，未能協助法庭考慮，辯方亦指現階段未能確認會否提出爭議，需時間閱讀相關文件再作考慮。最終法官認為延後案件再訊，待檢辯雙方擬備書面陳詞再作處理是最為合適的決定。

(中時 )