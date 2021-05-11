富商翁茂鍾的筆記本記載與多名司法人員涉不當宴飲，高檢署追查更發現，銀行經理諸慶恩案疑有冤情，日前聲請再審，但因諸已於2003年病故，台灣高等法院11日裁定駁回。高檢署對此表示遺憾，將提起抗告。

高檢署表示，高等法院裁定並未敘明不予採納檢方聲請的理由，諸慶恩被訴偽造文書等案件的偵審過程，相關司法人員一再與翁茂鍾不當接觸，使諸未能獲得公平、公正、公開、透明的審判，二審法院判決有罪後，諸為爭取清白請求檢察官上訴，最終卻因諸死亡，最高院判決不受理，最終未能取得企盼的無罪判決，家屬聲請再審之途也因而受阻。

高檢署強調，司法應是為「人民」而存在，高檢署仍將就高院駁回再審的裁定，向最高法院提起抗告，以平抑冤曲。

高院裁定駁回再審聲請有4大理由，首先是依法有罪的判決，是以實體上為有罪且已確定者為限，若只是程序上判決，因不具實體之確定力，縱經判決確定，仍不得聲請再審客體，諸慶案並不符合法定要件。

(中時 )