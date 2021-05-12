台北地院審理「三中交易案」，交互詰問證人逐漸邁入尾聲，今（12）傳喚被告馬英九「作證」，釐清交易期間，馬有參與會議的錄音檔內容，但疑因年代久遠，馬對於會議中的討論細節，幾乎都稱「沒印象」、「無法回憶」，僅一再強調他始終反對賤賣黨產。

馬英九今接受檢辯雙方交互詰問，由檢方主詰問。檢察官根據馬的偵查筆錄，受馬指示處理交易的中投公司前總經理汪海清會議錄音，以及馬在國民黨中常會的發言，擬定116道題目，一一訊問馬，釐清交易案的商談細節。

不過，會議日期是2006年3月間，距今已超過15年，馬英九對於大部分錄音內容，包括自己的發言在內，幾乎都表示「沒印象」、「不知道意思」、「無法回憶」，或僅稱「錄音已講得很清楚」。

馬英九表示，處分黨產是他上任主黨主席前的政見，他批示後就交給相關人執行，實際執行細節並不清楚，但他很清楚的知道，當時就是反對低價出售黨產，不希望讓買家賺取暴利，還曾因為怕違法，要求將交易條件回復原狀。

(中時 )