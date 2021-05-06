台中市巨峰葡萄今年因受3月鋒面低溫影響，造成受精不良，陸續發生落花及單為結果等遲發性天然災害，造成產量大幅縮水，初估減產2成。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社、石岡及外埔區巨峰葡萄因今年氣候異常授粉不良導致結果率偏低，初估減產2成左右。行政院農業委員會5日將三區列為農業天然災害現金救助地區，自6日起至17日開放受災損失率達20％以上農友申請每公頃9萬元救助金；此外，市府也依「台中市農業災害復建補助作業要點」加碼補助生產資材每公頃1萬元，協助農民順利復耕。

農業局表示，台中市巨峰葡萄種植面積約451公頃，主要集中在新社區，今年因受3月鋒面低溫影響，造成受精不良，陸續發生落花及單為結果等遲發性天然災害，造成產量大幅縮水，初估減產2成左右。

經市府、農委會台中區農業改良場與農糧署中區分署台中辦事處現勘，確認損害率達天然災害救助標準，並由農委會於昨日公告台中市新社、石岡及外埔區為「辦理巨峰葡萄2021年3月鋒面（遲發性）農業天然災害現金救助地區」。

農業局指出，新社、石岡及外埔區受災損失率達20％以上農友，自今日起至17日請攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所申請每公頃9萬元救助金；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。

(中時 )