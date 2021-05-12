原台中縣區缺少公共空間，許多里到現在都沒有活動中心，有些活動中心早期由地方仕紳捐地募資興建，現在卻年久失修，且有土地產權等問題。市議員周永鴻12日要求市府跨局處檢視各里活動空間，爭取改善並加蓋神岡庄後里活動中心。民政局長吳世瑋說，庄後社區活動中心將改善，預計會加蓋到3樓。

周永鴻今天在民政業務質詢時指出，原縣區有許多里沒有活動中心，讓市民缺少公共空間。潭子、大雅、神岡就有潭子福仁、東寶、聚興、大豐、大富等里都沒有活動中心，或是得與其他里共用；市府全然未重視原縣區里民的權益，讓里民無處研習與聚會。

周永鴻表示，還有許多里早期由地方仕紳群策群力，捐錢讓村民能在土地上蓋活動中心；這些場地多有缺少建造和使用執照的問題，且多已年久失修。神岡岸裡大社、庄後等里活動空間就亟需改善。神岡庄後活動中心，空間老舊已不敷使用，市府應規劃增加樓層，並改善周邊空間。

民政局長吳世瑋說，庄後社區活動中心改善已請神岡區公所進行可行性評估，預計活動中心將加蓋2、3樓，將加緊腳步進行後續作業；民政局和社會局也承諾，會通盤檢視台中市各里空間。

社會局強調，神岡托嬰中心暨親子館預計今年7月工程決標，規劃於112年營運收托52名嬰幼兒；潭子托嬰中心暨親子館一樓設置親子館、二樓設置公設民營托嬰中心，預計今年9月底工程決標，規劃於明年營運，收托32名嬰幼兒。

(中時 )