彰化高鐵特區住宅聚落逐漸成形。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高鐵特區越來越被看好，彰縣府12日辦理第25次土地標售，共釋出35筆土地，分別為住宅區30筆及產二區5筆，這次標脫30筆土地，面積約為3.6公頃，總得標金額為10億5444萬1706元，溢價率平均達5.18％，標脫率更達85.7％，為開放投標以來最踴躍的一次。

彰化縣政府地政處表示，高鐵土地向向銀行借貸徵收土地的費用61億元，到去年區段徵收土地標售就已轉虧為盈，進帳還可以挹注縣庫。

這次投標封共計有77封，再次創下彰化高鐵特區開放土地標售以來，最踴躍的紀錄，標脫30筆土地，分別是第一種住宅區28筆及第二種產業服務專用區2筆，多筆土地出現多人搶標情形，最高競爭是位於住宅區內470-5地號土地，共有7人投標。

縣府統計，這次標脫土地中，住宅區內面積最大為社頭鄉高鐵社頭段89地號土地，標脫面積為6904.81平方公尺、約2088坪，得標金額約為1億7611萬元；第二種產業服務專用區內面積最大為社頭鄉高鐵社頭段203地號土地，標脫面積為8266.99平方公尺、約2500坪，得標金額約為2億6950萬元。

這次標售最大特色是住宅區小坪數土地共20筆，面積介於240.60到683.79平方公尺，約72坪到206坪，百分百全數標脫完畢了，遠雄建設也首度進軍彰化，共標得1180坪土地，衝高住宅地價格，每坪達10萬元。待建築陸續成型後，經濟發展將不是問題。

地政處表示，待建築陸續成型後，高鐵特區經濟發展將不是問題，目前剩餘可標售土地約為38公頃，有興趣標購的民眾可密切注意彰縣府公告標售訊息，歡迎地方鄉親、各界企業主踴躍投標入主，帶動地方發展，共創彰化榮景。

(中時 )