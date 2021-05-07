明年軍公教調薪有望。對於明年軍公教是否調薪，行政院長蘇貞昌今天首度鬆口表示，在政府財政負荷可以的情形下，「會認真考慮」。

蘇貞昌指出，台灣在全國同胞努力下，做出非常好的防疫成績，經濟也有非常高的成長，經濟成長的果實要由全民共享，所以政府推出很多利多政策，同時也認為經濟成果應該優先讓辛苦的勞工朋友分享，同時也對全國軍公教努力奉公、在各方面做好，也應該給予肯定。

蘇貞昌說，所以在財政負荷可以的情形下，政府都會認真考慮，但軍公教調薪有一個機制，軍公教待遇審議委員會運作後，如確定調薪，會向國人同胞報告。

這是蘇貞昌首度鬆口在政府財政負荷可以的情形下，政府會認真考慮軍公教調薪。昨天財政部長蘇建榮在回應明年軍公教調薪議題時同樣表示，軍公教調薪要看財政情形，受惠今年經濟成長率維持較高水準，今年稅收有機會可達到、甚至超出預算數，行政院檢討軍公教薪資時，財政部會「詳實」給予建議。蘇貞昌今天上午參訪台灣國家婦女館，面對媒體詢問明年軍公教是否調薪時，作上述表示。

(工商 )