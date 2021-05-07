巴黎萊雅「金緻護髮精油」系列，一直是開架人氣熱銷的護髮產品，多種味道可供選擇，深受消費者喜愛，而這次堪稱「掉色救星」的巴黎萊雅鎖色護髮精油在日本狂銷熱賣，終於要在台灣獨家限量上市。

秉持著生產安全且有效產品的信念，巴黎萊雅集結強大科技研發出市場上第一支鎖色同時補色的護髮精油，利用鎖色科技覆蓋於頭髮受損表層，形成一層保護膜，防止髮內色素流失，達到有效持色效果；封存於油滴中的紅球藻補色因子，能幫助延緩頭髮褪色，抵禦褪黃；添加萃取北非雪松精油成分，香氣療癒，能對抗髮尾乾燥、毛躁髮絲，使染後秀髮加倍亮澤，色彩更耀眼，一瓶具備多重功效。

鎖色護髮精油不僅能延緩染髮掉色，還能改善髮尾毛躁的狀況。（圖／品牌提供）

鎖色護髮精油滿足頭髮各種需求，讓染後頭髮一樣光澤動人。許多人會擔心使用髮油反而會讓頭髮看起來油膩膩，這次巴黎萊雅選用極小分子的髮油成分，易滲透吸收至髮芯，不必擔心油類產品只停留在頭髮表層，能輕鬆達到頭髮保濕及強韌效果。

巴黎萊雅選用極小分子的髮油成分，不需擔心抹上後頭髮會有油膩感。（圖／品牌提供）

為延緩染後掉色、避免髮質枯黃所研發製造的神級髮油，經實驗證實連續使用能鎖住髮絲顏色，有效感受頭髮持色力大幅提升，更不必擔心頭髮褪色後泛黃，專業效果讓使用過的日本女生都推薦不已。除了鎖住染後髮色外，平時將髮油塗抹於乾澀髮尾，有效抵禦頭髮毛躁，使髮絲呈現豐盈柔亮光澤，隨時隨地都可擦，天天使用，護色效果更有感，打造出擁有完美色彩光澤秀髮。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 巴黎萊雅鎖色護髮精油*1

★公佈時間 ｜ 2021/5/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)