鑄件大廠永冠-KY今年第一季出貨45,622噸，合併營收21.46億元，雙雙改寫同期新高，EPS攀升至1.13元，創近五年同期新高，一掃去年同期每股虧損1.06元的低氣壓。永冠目前訂單能見度依據產業不同而達3～6個月。

永冠第一季合併營收21.46億元，年成長九成，營業淨利2.0億元，稅後淨利1.25億元，EPS回升至1.13元。永冠表示，新冠肺炎疫情在印度蔓延的程度令人堪憂，但永冠主要客戶群所在的中國大陸、歐洲及美洲的疫情相對穩定，因此永冠生產以及營收將不受印度疫情影響。

永冠指出，大陸及美國政府的陸上風電補貼政策終止前夕，各風電開發商為爭取補貼而搶裝風場，導致2020年間全球風電市場實現世上最佳新增裝機量。2021年底大陸地區離岸風電補助政策即將到期，也將帶動大陸離岸風電市場引來搶裝潮流以及增加該區離岸風機鑄件需求，但陸上風電市場需求將會回歸至較為正常水準。注塑機以及產業機械客戶的需求則相比去年增幅超過三成，主要是受惠於中國大陸地區經濟強力復甦，以及各國刺激經濟發展及擴大基礎建設，預計2021年間注塑機及產業機械業務占比集團總業務比例可望有顯著提升並成為今年業績成長的主要動力。

永冠指出，展望第二季度，永冠考量公司產能利用率維持較高水位，訂單可見度有明顯增加到3至6個月，以及三大市場客戶需求穩定，第二季出貨挑戰5萬噸以上，勝過第一季。

(工商 )