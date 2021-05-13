達方（8163）召開董事會，會中通過2021年第一季財務報表。第一季合併營收為60億元，較去年同期增加45.8％達方表示，第一季雖然工作天數較少，但市場延續對於筆記型電腦與自行車的強勁消費需求，公司營收與獲利均較去年同期大幅增加。在市場需求殷切下，公司正向樂觀看待第二季營運表現。達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略，將持續朝擴大事業版圖的方向為公司永續經營增添動能。

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