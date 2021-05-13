達方第一季每股盈餘0.72元 09:402021/05/13 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達方（8163）召開董事會，會中通過2021年第一季財務報表。第一季合併營收為60億元，較去年同期增加45.8％達方表示，第一季雖然工作天數較少，但市場延續對於筆記型電腦與自行車的強勁消費需求，公司營收與獲利均較去年同期大幅增加。在市場需求殷切下，公司正向樂觀看待第二季營運表現。達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略，將持續朝擴大事業版圖的方向為公司永續經營增添動能。 華碩Q1獲利年增十倍 同期新高 仁寶首季EPS創10年同期新高 (工商 ) #達方 #第一季 #較去年同期 #筆記型電腦 #自行車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《文創股》業外支撐 辣椒Q1每股盈餘1.32元 07:452021/05/13 財經 4月M2增速驟降 摔20月新低 04:102021/05/13 全球財經 中信雙卡出擊 榮登支付三冠王 04:102021/05/13 財經焦點 統一 首季狂創三高 重返榮耀 營收、獲利、EPS均為同期最佳 04:102021/05/13 財經要聞 中信前四月刷卡 勇登三冠王 04:102021/05/13 金融．稅務 《造紙股》正隆Q1獲利雙升創次高 Q2淡季續看升 07:452021/05/13 財經 巨大 Q1每股賺4.54元 騎績不斷 04:102021/05/13 財經要聞 陽明首季EPS 7.49元 稱霸貨櫃三雄 04:102021/05/13 財經要聞 液晶監視器出貨 今年挑戰1.5億台 04:102021/05/13 產業．科技 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 財經熱門新聞 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 1分鐘讀財經》嚇！台指期驚爆百億元斷頭 有散戶被抬出場 - 財經 美股泡沫破滅近了？關鍵數據有異狀 達里歐稱拜登是禍首 - 財經 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 不斷更新》台股強彈500點 指數翻紅 長榮、陽明、萬海跌停打開 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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