原住民打獵須使用「前膛式」的「自製獵槍」，司法院大法官認為槍砲管制條例對此「規範不足」，相關機關應在2年內完成修法。至於動保法部分，大法官認為禁止捕殺保育動物部分，沒有違憲。

許宗力表示，「自製獵槍」限制在前膛槍等，沒有安全性及保險測試，為了符合原民打獵安全，主管機關應檢討改進；原住民狩獵文化雖然受憲法保障，但會對部分野生動物造成危害，也因此限制捕殺保育野生動物沒有違憲。

(中時 )