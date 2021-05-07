自製獵槍安全性不足 大法官要求修法改進 16:242021/05/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原住民打獵須使用「前膛式」的「自製獵槍」，司法院大法官認為槍砲管制條例對此「規範不足」，相關機關應在2年內完成修法。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原住民打獵須使用「前膛式」的「自製獵槍」，司法院大法官認為槍砲管制條例對此「規範不足」，相關機關應在2年內完成修法。至於動保法部分，大法官認為禁止捕殺保育動物部分，沒有違憲。 許宗力表示，「自製獵槍」限制在前膛槍等，沒有安全性及保險測試，為了符合原民打獵安全，主管機關應檢討改進；原住民狩獵文化雖然受憲法保障，但會對部分野生動物造成危害，也因此限制捕殺保育野生動物沒有違憲。 法官判准了 跨國也可同婚 交通部與台鐵溝通改革不歡而散 行政院：持續對話尋求共識 (中時 ) #自製獵槍 #修法 #改進 #大法官 #原住民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠洋漁工權益遭美警告 監院糾正3部會 04:102021/05/07 生活新聞 張鮭魚條款完成一讀 立委提修法改名一年才能再改 13:102021/05/07 政治 政院駁指示蘇巧慧提《公投法》修法 羅秉成：社會不允許死人連署 13:572021/05/06 政治 全新 1.6 TURBO HYBRID 動力加持，KIA K8 Hybrid 韓國首發 15:092021/05/07 汽車情報-汽車新聞 江啟臣促修法嚴懲酒駕 最重判死 04:102021/05/07 社會新聞 漁業署承諾全面檢討精進 以強化外籍船員保障措施 21:132021/05/06 生活 國民黨團質疑蘇巧慧提修《公投法》護航政院 蘇貞昌斥「胡扯」 12:042021/05/07 政治 桃園廢棄營區玩生存遊戲 軍方不理 04:102021/05/07 地方新聞 以強化外籍船員保障措施 漁業署允全面檢討精進 19:332021/05/06 財經 遠洋漁獲首遭美列強迫勞動清單 監院糾正外交部、勞動部、漁業署 16:252021/05/06 政治 台、日關係：國仇家恨與國家利益 07:002021/05/07 歷史 社會熱門新聞 找到祖母牙齒 中正女大生失蹤14年成謎 檢警搜到關鍵證物 - 社會 新竹「仁」交通痛苦指數大調查 - 社會 400萬保時捷拍賣25萬流標 下一場日期曝「車主無權反對」 - 社會 遭輾腳提告慘遭網友圍剿桃警低落請辭 長官力挺下令休假冷靜 - 社會 民眾誤輾警腳猛求情 桃園警嗆：道歉有用警察就不用幹了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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