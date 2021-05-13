以符合關鍵技術與安全要求為前提，德儀致力於打造最佳系統，並讓價格更親民，有鑑於動力傳動系統是一台電動車成本最高的部件，德儀EV動力傳動系統整合便能成為解決方案的關鍵之一。

德儀表示，目前一台電動車的平均生產成本，比一台傳統燃油汽車高出12,000美元，汽車業者致力符合各國碳排放法規的同時，也必須讓電動車的價格更實惠，才能激發消費者換購混合動力車或電動車的動力。對於車輛設計工程師而言，要提升效能與可靠度、增加續航里程，同時降低動力傳動系統的成本，無疑是個艱鉅的挑戰，有鑑於動力傳動系統是一台電動車成本最高的部件，EV動力傳動系統整合便能成為解決方案的關鍵之一。

德儀表示，現行混合動力車與電動車的動力傳動系統由各類系統組成，用以驅動汽車前進，包含電池、DC/DC轉換器、車載充電器與牽引逆變器等，各自裝於不同位置。隨著類比與嵌入式處理技術持續發展，設計人員現在能透過單一網域控制器與功率級，將這些系統進一步整合，不只有助提高效能與可靠度、降低成本，更能滿足車輛功能性安全需求。

TI旗下負責車用C2000 MCU的經理Na Kong表示，有了即時感測功能，加上更高的控制環路切換頻率，我們能將牽引馬達的轉速提升到20,000 RPM，這樣一來，汽車工程師打造的馬達體積能縮小三分之一以上，而且性能更優越，遠勝過先前轉速最高只有10,000 RPM的設計。

電動車市場正在快速成長，目前全球共有約560萬部電動車，估計至2025年，電動車將占全球總汽車銷量的30%，整合式動力傳動系統已經研究證實能提高功率密度40%至50%，且能大幅降低設計體積、重量，同時提升可靠度，勢必成為加速電動車市場成長的一大助力。

(時報資訊)