加密貨幣金融情報的領先提供商Coin Metrics宣布，它 在由高盛（Goldman Sachs）牽頭的B輪融資中籌集了1500萬美元。

在參加了先前的融資後，Castle Island Ventures，Highland Capital Partners，Fidelity Investments，Avon Ventures，Commontas Capital和Collab + Currency也正在增加對公司的投資。新的投資者Acrew Ventures，Morningside Group，BlockFi和Warburg Serres Investments也加入了他們的行列。

高盛事總經理Mathew McDermott以及其區塊鍵和加密事業負責人將加入Coin Metrics董事會。

Coin Metrics為最負盛名為加密資產的機構提供網路數據、市場數據、指數和網路風險解決方案。此次融資將加速公司的全球擴張，實現進一步的產品創新，並使現有產品能夠接觸更多的加密資產網路和市場。

(中時新聞網)