美國勞工部周四 (13 日)盤前公布最新數據，上周初領失業金人數達47.3 萬人、略優於市場預期，續領失業金人數報在 365.5 萬人、同樣略優於預期，美國4月生產者物價指數（PPI）年增6.2%、月增0.6%，雖較前一個數據成長幅度減少，但仍優於市場預期，加上周三公布的4月消費者物價指數(CPI)年增4.2%，核心CPI年增3%，讓10年期美債殖利率跳升，創3月中旬以來最大漲幅，顯見去年低基期所帶來的影響。隨著市場消化高通膨問題，道瓊指數周四開盤上漲37.08點、以點33,624.74開出，隨後漲勢擴大至200點，台積電ADR勁揚2%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲197.69點或0.59%、暫報33,785.35點；標普500指數上漲35.97點或0.89%、暫報4,099.01點；那斯達克指數上漲143.02點或1.1%、暫報13,174.7點；費城半導體指數上漲53.32點或1.87%、暫報2,904.46點。VIX指數暴跌8.12%、來到25.35點。

科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌以及微軟股價全面上漲，電動車大廠特斯拉股價上漲0.71%、暫報594.06美元。台積電ADR股價上漲2.26美元或2.09%、暫報110.55美元，聯電ADR股價上漲0.34美元或4.1%、暫報8.64美元。

4月的美國PPI同較CPI表現有大幅增長，除了低基期所帶來的放大效果之外，缺貨、原物料漲價等因素也推升了通膨持續上揚。10年期美債殖利率目前則是來到，為3月中旬以來的高水位。

至於特斯拉執行長馬斯克在今年2月宣布開放特斯拉以加密貨幣比特幣開始交易，並已經購入約15億美元價值的比特幣，加上馬斯克不斷在推特宣揚加密貨幣，甚至是狗狗幣(Dogecoin)等非主流貨幣，導致加密貨幣市場迎來蓬勃發展。但馬斯克近日又宣布，由於挖礦行動不符合環保理念，特斯拉宣布暫停以比特幣交付該公司產品，導致包括比特幣、以太幣等加密貨幣13日暴跌超過10%，狗狗幣更暴跌超過20%。

(中時新聞網)