緬甸軍政府2月發起政變已逾3個月，數千名反政變示威者日前串聯發起「春天革命」，不幸有8人遭開槍喪命。監察院人權會今天發聲明，呼籲緬甸軍方立即停止對平民施用暴力，儘速展開與各方的和平對談，恢復緬甸的民主制度。

緬甸近日局勢加劇，監察院國家人權會今天發聲明譴責緬甸軍方，指其已嚴重違反兩公約有關生命、禁止酷刑或不人道刑罰，以及人身自由等規定，並呼籲緬甸軍方立即停止對平民施用暴力，儘速展開與各方的和平對談，尋求有利人民的和平解決之道，恢復緬甸的民主制度。

人權會接著說，同時呼籲緬甸軍方接受外界人道救援，釋放政治犯，讓緬甸政治經濟社會能恢復正常運作，讓人民回到日常生活，免於流離失所及飢荒，也呼應南韓國家人權會籲請區域及全球國家人權機構網路採取堅決行動，前正譴責緬甸軍方罔顧國際人權公約，對緬甸境內人權的大規模侵害。

人權會強調，他們將持續關心緬甸局勢，與區域及全球人權機構網路共同聲援救助，並敦促我國政府於必要時提供相關人道援助，為互緬甸境內人民的基本生命、自由等人權。

(中時 )