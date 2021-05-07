眾所期待，位於「全台最美的文創園區」勝利星村中的屏東原百貨將於8日盛大開幕，並搭配溫馨母親節規畫開幕慶活動，包括風土選物市集、大樹下音樂會、山那邊與村之間故事特展，以及免費的原來如此集章DIY活動，屏東原百貨的開幕也將讓勝利星村更有看頭。

屏東原百貨位於勝利星村創意生活園區康定街2-12號街區，屏東縣政府特別將6棟別具特色的歷史建築規畫為六大主題館，分別為「原童milingmilinan」、「原音senay」、「原織tjemenun」、「原家qinaciljai」、「原食kanu」及「原聚bulay」。

結合生活創意、選物平台、家具策展、甜點手作、展覽策畫、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩、旅遊遊程等，藉此串連屏縣原鄉原民業者，建構專屬原民特色商品行銷網絡，推廣在地原鄉生活美學，創造屬於屏東土地獨特的品牌。

屏縣府原民處長顏成仁表示，屏東原百貨希望打造成全齡可逛的原鄉產業地標，透過六大主題館舍，讓喜愛原民文化或想體驗新事物的民眾，來原百貨感受原鄉的熱情活力，逐漸推動前店後場的在地創生，讓原住民的文化能分享給每一位來訪的朋友。

期許未來屏東原百貨除了是屏東原鄉產物的新聚落外，更能作為遊客的中介站，透過這六扇門帶領民眾認識屏東原民各式文化，進而深入部落了解原民生活。

(中時 )