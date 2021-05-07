一般人日常生活中，使用電腦、煮飯、吃飯、開車、騎車等，都屬於中距離的視力範圍，其他還包括手工活動、彈琴看譜、打麻將或桌遊等，因此白內障患者術後的中距離視力是否能如常，嚴重關係到生活的品質。日常活動能如常進行，是病患與眼科醫學都相當重視的問題，目前醫療科技也實現了貼近完美的目標，發展出增視型人工水晶體。

●增視型人工水晶體改善焦距困擾 改善昏暗處視力

中壢双眼明眼科診所張鈞凱醫師表示，過去白內障患者常使用單焦點非球面人工水晶體，雖然可提供高品質的夜間視力和對比敏感度，但是單一焦點的設計，讓病患只有看遠距離時，視力才清晰，中、近距離如使用手機、讀書報或看電腦時，則須借助眼鏡才看得清楚。

醫師表示，目前增視型人工水晶體，能提升景深、延長可視焦距，讓病患能看得清楚中、遠距離的焦距範圍，改善術後的生活品質。

張鈞凱醫師指出，增視型人工水晶體的設計原理，是藉由改變非球面人工水晶體中央區的前表面弧度，讓中央直徑1mm的區域曲率半徑變陡，增加中央水晶體的屈光度數，且整體表面弧度與屈光度的變化是連續漸變的，而水晶體周邊約85%的區域，仍保留了非球面的設計，使得病患在夜間或昏暗處，曈孔放大時，還是能矯正球面像差，獲得良好的對比敏感度。

●義大利研究指出 增視型人工水晶體讓中距離視力更清晰

在2020年3月，義大利有相關研究指出，除了白內障之外，眼睛無其他病變的患者，植入增視型人工水晶體的組別與非球面人工水晶體的組別，雙眼裸視看遠，視力幾乎相同，不過在雙眼裸視看66cm的中距離表時，增視型能比非球面往下多看1至2行，也就是使用增視型看中距離的視力較好0.1至0.2，且增視型組別的平均視力有0.69，非球面組別平均則是0.53。

根據資料顯示，雙眼植入增視型人工水晶體的病患，術後進行中距離活動約79%的病人可以不用戴眼鏡，而植入非球面單焦人工水晶體的病人僅23%可以不用戴眼鏡，至於看近距離範圍時，兩者皆須戴上老花眼鏡。

張鈞凱醫師提醒，增視型人工水晶體在非球面人工水晶體的基礎上增加了中央負球差增度設計，延長了中距離的可視焦距，但仍保留了球面像差的矯正，在臨床上大大提升了病患術後的生活方便性，不過患者仍應在術前先與專業的眼科醫師充分溝通，才能選擇最適合自己的人工水晶體。

(中時新聞網)