台股成交爆大量，使元大金獲利在四月份再度飆高，根據元大金公告的最新數據，元大金四月單月稅後獲利38.11億元，前四月132.18億元，不僅領先已公告獲利的多家金控，同時今年光是元大證券前四個月的稅後獲利91.54億元，就已超過多家金控的前四月獲利，而在目前已公告獲利包括玉山金、國票金、兆豐金、合庫金等多家金控的獲利裡，元大金暫居第一位，在國內15家上市櫃金控裡可望位居前四大。

若以元大金前四月獲利來看，相較於去年同期62.93億元，為去年同期的210％，等於大幅成長1.1倍，其中元大證券一方面受惠台股成交量爆增而增加經紀手續費收入，另一方面自營部亦展現操盤投資功力實現投資獲利，使得不論經紀業務或是自營業務今年前四月都有可觀的獲利，是推升元大金獲利的最大功臣。

最新公告數據顯示，元大證券四月獲利持續在史上高點，單月稅後獲利30.2元，前四個月獲利91.54億元，較去年同期的28.75億元，大舉成長2.2倍。根據元大證券內部自結數字，4月份經紀業務及自營部收入分別為27.8億、17.7億元，對獲利貢獻度的佔比大約是3比2。

而若以台股成交量來看，台股四月份的日均量為5,456億元，三月份的日均量為3931億元，成交量日均量大舉增加1,525億元，將近4成的增幅，也帶動元大證券的經紀業務手續費收入的擴張，四月份經紀業務收入亦較三月增加5.16億元。

而在公股金控方面，合庫金、兆豐金均已在7日公告獲利，稅後獲利分別為65.31億、93.33億元，其中，合庫金較去年同期成長約25％，財務投資收益可說貢獻度相當高，尤其是台股投資方面，合庫目前的水位已超過300億元，已成為合庫金實現獲利重要的利器，另一方面，包括信託理財、消金等相關業務的手續費獲利貢獻亦有所增加。

兆豐金前四月獲利93.33億元，目前僅次於元大金，若以成長率來看，兆豐金前四月獲利年增率達74％，最主要是由於去年三月提列投資損失使比較基期較低所致，兆豐金去年全年稅後獲利250.34億元，倘若以兆豐金控前四月93.33億的水準推估今年全年獲利水準，今年全年獲利大約有12％的年增率。

(工商 )