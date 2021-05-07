朋友聚餐怎麼付錢才不會傷感情？近日一位民眾和朋友聚餐結束後拿出一張7折券，替整筆開銷省下750元，並要求剩下餐費尤其餘4人分攤，遭同行友人側目，引起網上熱議。對此，律師林智群則認為當事人「太老實了」，若自己默默收錢結帳，反而不會引起爭議，還省下更多錢。此做法也得到許多網友贊同，認為是最雙贏的做法。

一位網友在臉書社團「匿名公社」上表示，5位朋友到外聚餐，一共吃了2500元，照理來說均分的話，一人的費用要500元，其中一位朋友A卻表示自己有7折券，打完折能省下750元，但要求剩下的錢由另外4人均分。對此情形，網友態度兩極，有些人認為A不付錢不夠意思，但也有人認為，大家有省到錢就好。

律師林智群在個人臉書上指出，他能夠接受對方使用7折券替代付錢，「反正最後結果，還是讓大家少付錢了不是嗎？」林智群坦言，今天就是朋友A太老實，「如果他把錢收一收，自己去櫃臺付掉，怎麼會有這些問題？」

不只林智群律師，PTT鄉民也有相同見解，有網友指出，當事人A應該不要將7折券先拿出來，自己向每個人收完500元再去結帳就好，這樣不但多賺250元，大家還不會生氣。「你拿券出來，就是把福利分給其他人；不拿就是自己賺」。

其他網友紛紛認同道，「他直接拿出來讓大家都有省到錢，結果還要被罵」、「這篇才是最高EQ，且最不傷和氣的作法，社會人就應該這麼做」、「這方法就雙贏，幫忙付帳，自己也賺，別人也不會眼紅」、「原事主就是社會化程度不夠，太嫩了」。但也有人提醒，「是好方法，但若被發現下場比原本的方式更慘」、「這種行為等於是把七折券套現，曝光了友情就真的回不去了」。

(中時新聞網)