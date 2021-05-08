寇世勳與鮑起靜等人演出《一家之主》。（希望行銷提供）

入行超過40年的寇世勳繼電影《大囍臨門》後，暌違6年新作《一家之主》將在下月11日登上大銀幕。他8日受訪時分享，自己雖以電視劇出道，不過自己一直都有個電影夢。他透露，當年台灣電影發展蓬勃，一度1年推掉11部電影邀約，他無奈說道：「以前台灣電影圈黑道介入很深，我不吃這一套嘛，他們跟我談電影演出的態度和方式我接受不了。」

寇世勳表示：「當初電影來找我演出，我一開始當然很高興啊。但是他們一來，1個電影製片人，然後帶了2個小弟之外，什麼都沒帶。我問他有劇本嗎？他馬上說『欸！這話不要被導演聽到，拍這導演戲還要先看劇本啊！他劇本都在這（腦袋）』我整個就嚇傻了，只好說『這錢我不能賺』來婉拒對方。」

他坦言，若拍戲準備沒劇本，到了現場心裡會很空，「後來推了1、2部就傳很快，被說『這小子不能走電影』。」他說，雖心中總有電影夢，也曾想自己執導，但也隨著一齣齣電視劇演不停，時間就慢慢過去了，也錯過台灣電影的黃金時代。

寇世勳當天與片商合作母親節包場活動，免費邀請200位媽媽看電影，映後QA環節現身時，引來全場粉絲熱烈歡呼，就連導演王希捷的爸媽化身小粉絲會偶像。寇世勳母親雖在前年離世，不過談到是否曾問起母親最喜歡他哪部戲時，他欣慰說道：「她說『你演的我都愛看』，從這句話就能知道她是驕傲的。」

(中時 )